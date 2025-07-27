У супермаркеті чоловік із ножем напав на людей, поранено понад 10 осіб

Чоловік поранив відвідувачів / © APnews

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У місті Траверс-Сіті, штат Мічиган, США у супермаркеті Walmart чоловік із ножем напав на відвідувачів Унаслідок інциденту щонайменше 11 людей отримали поранення.

Про це пише CNN.

Підозрюваного, 42-річного мешканця штату Мічиган, затримали на місці події через кілька хвилин після виклику поліції. Шериф Майкл Ші зазначив, що нападник діяв один, і немає інформації про інших підозрюваних.

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За словами шерифа округу Гранд-Траверс, троє постраждалих перебувають на операції, шестеро з поранених — чоловіки, п’ять — жінки. Усі вони отримали ножові поранення.

Медична система Munson Healthcare, яка лікує постраждалих, повідомила, що шестеро пацієнтів перебувають у критичному стані, п’ятеро — у важкому.

За словами шерифа, громадяни допомогли затримати нападника та надали першу допомогу постраждалим.

Інцидент стався біля кас супермаркету, а знаряддям нападу став складний ніж.

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До розслідування також долучилися поліція штату Мічиган та ФБР. Walmart після очищення місця події зможе відновити роботу.

Губернатор штату Гретчен Вітмер висловила співчуття постраждалим і подякувала правоохоронцям за швидке затримання нападника.

Траверс-Сіті — рідне місто чоловіка колишнього міністра транспорту США Піта Буттігіга, який разом із чоловіком Частеном та дітьми живе тут. Буттігіг також висловив співчуття жертвам і їхнім сім’ям.

Представник Walmart Джо Пенінгтон назвав подію неприпустимою і подякував першій лінії реагування.

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Шериф округу закликав мешканців бути пильними, зазначивши, що подібне насильство є рідкістю для регіону, але ніхто не застрахований від таких випадків.

Нагадаємо, на концерті американського репера Boosie Badazz сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь, коли виконавець виступав на сцені. На жаль, є постраждалі.