У супермаркеті США суперечка щодо маски закінчилася смертельною стріляниною

Покупець застрелив касирку, яка посперечалася з ним щодо носіння маски.
В американському штаті Джорджія внаслідок стрілянини в одному з супермаркетів в Атланті загинула касирка, яка посперечалася з покупцем щодо носіння захисної маски.
Про це у понеділок, 14 червня, повідомляє Fox News.
За даними очільниці поліції округу Декальб Мелоді Меддокс, між підозрюваним і співробітницею Big Bear "відбулася деяка конфронтація, суперечка щодо носіння маски", під час якої чоловік витягнув зброю і вистрілив.
Касирку госпіталізували, однак лікарі констатували смерть.
Внаслідок інциденту також постраждав 30-річний співробітник резервного підрозділу офісу шерифа округу Декальб, який втрутився у конфлікт і відкрив вогонь у відповідь.
Окрім того, в лікарні з вогнепальними пораненнями перебуває і сам стрілець Віктор Лі Такер. Нападника заарештували, коли він намагався виповзти з супермаркету.
Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.
Раніше у сумському магазині покупець без маски порізав охоронцю обличчя, а продавчині - руки.