У Суровікіному атаковано важливий залізничний вузол: дрони ЗСУ б'ють по логістиці ворога
Українські дрони атакували залізничний хаб у Суровікіному Волгоградської області, який є ключовим пунктом для перекидання техніки до окупованих територій.
Суровікино, Волгоградська область РФ: українські дрони атакують залізничний вузол.
Про це повідомляє канал керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Атакують успішно. Волгоград запровадив план "Килим" в аеропорту.
Саме Суровікіно розташоване на перетині важливих залізничних напрямків: - Волгоград — Ростов-на-Дону — основна лінія для перекидання техніки й особового складу в бік окупованого Донбасу, Азовського узбережжя та Криму - залізниця йде через Лиху та Міллерово — далі розгалужується до Луганська, Маріуполя, Таганрога.
Це робить місто ключовим хабом для воєнних ешелонів із Центральної та Поволзької частини РФ у бік Півдня та окупованих територій.
Нагадаємо, що дрони вдруге за ніч атакували Ростовську область: пролунали вибухи та виникла пожежа.
У ніч проти 6 серпня у станиці Тацинській Ростовської області РФ пролунали потужні вибухи, зафіксовано падіння уламків збитих дронів та пожежу.