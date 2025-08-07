У Суровікіному атаковано важливий залізничний вузол: дрони ЗСУ б'ють по логістиці ворога

Дрон / © ТСН.ua

Суровікино, Волгоградська область РФ: українські дрони атакують залізничний вузол.

Про це повідомляє канал керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Атакують успішно. Волгоград запровадив план "Килим" в аеропорту.

Саме Суровікіно розташоване на перетині важливих залізничних напрямків: - Волгоград — Ростов-на-Дону — основна лінія для перекидання техніки й особового складу в бік окупованого Донбасу, Азовського узбережжя та Криму - залізниця йде через Лиху та Міллерово — далі розгалужується до Луганська, Маріуполя, Таганрога.

Це робить місто ключовим хабом для воєнних ешелонів із Центральної та Поволзької частини РФ у бік Півдня та окупованих територій.

Нагадаємо, що дрони вдруге за ніч атакували Ростовську область: пролунали вибухи та виникла пожежа.

У ніч проти 6 серпня у станиці Тацинській Ростовської області РФ пролунали потужні вибухи, зафіксовано падіння уламків збитих дронів та пожежу.