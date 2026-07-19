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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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336
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У сусіда України тимчасово буде інша президентка: хто вона і чи вплине це на підтримку Києва

Раніше президент країни під тиском прем’єра Мадяра підписав поправку, відповідно до якої позбавляє його посади достроково.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Спікерка парламенту Угорщини Агнеш Форстхоффер

Спікерка парламенту Угорщини Агнеш Форстхоффер

Спікерка парламенту Угорщини Агнеш Форстхоффер виконуватиме обов’язки президента країни до обрання нового. У країні набудуть чинності нові конституційні зміни, які передбачають дострокове припинення повноважень Тамаша Шуйока.

Про це Форстхоффер повідомила у себе на офіційній Facebook-сторінці.

За її словами, у понеділок, 20 липня, спливе термін повноважень Тамаша Шуйока.

Вона пообіцяла відповідально виконувати «державне завдання, відповідно до Основного закону та конституційного ладу Угорщини, з урахуванням гідності цієї посади та в міру своїх знань і вмінь».

«У перехідний період я докладу всіх своїх зусиль для того, щоб виконувати покладені на мене завдання виважено, неупереджено та в інтересах країни», — наголосила вона.

Форстхоффер пояснила, що поки виконуватиме обов’язки президента, не зможе здійснювати свої права як депутатка.

Рішення ще не остаточне. Напередодні Форстхоффер подала заяву про призначення себе на цю посаду заступниці голови Аніко Надь. Національна комісія вирішить це 20 липня.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Угорщина знову заблокувала просування України до ЄС.

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Дата публікації
Кількість переглядів
336
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