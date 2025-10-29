У сусідній країні обмежили швидкість руху для пішоходів

Пішоходи

Влада Словаччини вирішила запровадити обмеження швидкості руху тротуарами міських вулиць для пішоходів, велосипедистів та користувачів скутерів.

Про це пише Politico.

Парламент Словаччини підтримав поправку до закону про дорожній рух, яка встановлює обмеження швидкості 6 км/год на тротуарах з метою запобігання частим аваріям та зіткненням у міських районах.

Автор поправки Любомір Важни з популістської партії прем’єр-міністра Роберта Фіцо «Смер», яка входить до правлячої коаліції, вважає, що запровадження таких обмежень буде корисним «у випадках, коли необхідно об’єктивно визначити, чи рухається людина зі швидкістю, вищою за ту, що вважається належною для зон, призначених переважно для пішоходів».

Хоча зміни до закону про дорожній рух набудуть чинності уже 1 січня 2026 року, його прихильники публічно не пояснили, як він застосовуватиметься на практиці.

Опозиція розкритикувала поправку, і навіть Міністерство внутрішніх справ Словаччини заявило, що було б доцільніше заборонити електросамокати на тротуарах, ніж запроваджувати загальне обмеження швидкості.

«Якщо ми хочемо менше зіткнень, нам потрібно більше безпечних велосипедних доріжок, а не абсурдні обмеження, які фізично неможливо дотримуватися. На згаданій швидкості велосипедист ледве може втримати рівновагу», — зауважив Мартін Пекар з ліберальної опозиційної партії «Прогресивна Словаччина».

Як відомо, середня швидкість ходьби зазвичай становить від 4 до 5 км/год. Однак, за даними Британського фонду серця, темп 6,4 км/год вважається помірним для людини у добрій фізичній формі.

