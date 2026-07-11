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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
136
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У сусідній країні оголошували тривогу через атаку РФ на Україну: подробиці

Російська армія атакувала українські міста над Дунаєм, поруч з румунським кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Сирена.

Сирена. / © Getty Images

Над ранок суботи, 11 липня, у Румунії оголошувала повітряну тривогу через російську атаку по українських містах над Дунаєм — в Одеській області.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Румунії.

Зазначається, що о 4:39 система радіолокаційного спостереження виявила повітряні цілі поблизу українських міст Кілія та Ізмаїл. Оповіщення населення на півночі румунського повіту Тулча було передано о 4:41.

Національний військовий командний центр повідомив, що системи протиповітряної оборони були переведені в стан бойової готовності а вертоліт IAR 330 Puma SOCAT було підготовлено до зльоту.

«Випадків несанкціонованого вторгнення в повітряний простір країни або падіння будь-якого літального апарата на землю не зафіксовано. Повітряна тривога була скасована о 5:07», — поінформували у відомстві.

Як повідомлялося, ввечері 11 липня Росія вдарила крилатими ракетами по порту Одещини. Жертвою стала одна людина — «під час виконання своїх обов’язків загинув докер-механізатор».

Окрім того, вночі під прицілом опинився Ізмаїл, де РФ вдарила по поліклініці. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Минулося без потерпілих.

Нагадаємо, 30 червня у Румунії було знайдено бойову частину дрона. Знахідку виявили поблизу села Рачелу в повіті Тулча. Сапери знешкодили вибухову частину безпілотника. За попередніми висновками експертів, знайдені уламки належать російському БпЛА, який атакував на українську портову інфраструктуру у квітні 2026 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
136
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