У сусідній країні оголошували тривогу через атаку РФ на Україну: подробиці

Сирена. / © Getty Images

Реклама

Над ранок суботи, 11 липня, у Румунії оголошувала повітряну тривогу через російську атаку по українських містах над Дунаєм — в Одеській області.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Румунії.

Зазначається, що о 4:39 система радіолокаційного спостереження виявила повітряні цілі поблизу українських міст Кілія та Ізмаїл. Оповіщення населення на півночі румунського повіту Тулча було передано о 4:41.

Реклама

Національний військовий командний центр повідомив, що системи протиповітряної оборони були переведені в стан бойової готовності а вертоліт IAR 330 Puma SOCAT було підготовлено до зльоту.

«Випадків несанкціонованого вторгнення в повітряний простір країни або падіння будь-якого літального апарата на землю не зафіксовано. Повітряна тривога була скасована о 5:07», — поінформували у відомстві.

Як повідомлялося, ввечері 11 липня Росія вдарила крилатими ракетами по порту Одещини. Жертвою стала одна людина — «під час виконання своїх обов’язків загинув докер-механізатор».

Окрім того, вночі під прицілом опинився Ізмаїл, де РФ вдарила по поліклініці. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Минулося без потерпілих.

Реклама

Нагадаємо, 30 червня у Румунії було знайдено бойову частину дрона. Знахідку виявили поблизу села Рачелу в повіті Тулча. Сапери знешкодили вибухову частину безпілотника. За попередніми висновками експертів, знайдені уламки належать російському БпЛА, який атакував на українську портову інфраструктуру у квітні 2026 року.

Новини партнерів