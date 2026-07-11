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У сусідній країні оголошували тривогу через атаку РФ на Україну: подробиці
Російська армія атакувала українські міста над Дунаєм, поруч з румунським кордоном.
Над ранок суботи, 11 липня, у Румунії оголошувала повітряну тривогу через російську атаку по українських містах над Дунаєм — в Одеській області.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Румунії.
Зазначається, що о 4:39 система радіолокаційного спостереження виявила повітряні цілі поблизу українських міст Кілія та Ізмаїл. Оповіщення населення на півночі румунського повіту Тулча було передано о 4:41.
Національний військовий командний центр повідомив, що системи протиповітряної оборони були переведені в стан бойової готовності а вертоліт IAR 330 Puma SOCAT було підготовлено до зльоту.
«Випадків несанкціонованого вторгнення в повітряний простір країни або падіння будь-якого літального апарата на землю не зафіксовано. Повітряна тривога була скасована о 5:07», — поінформували у відомстві.
Як повідомлялося, ввечері 11 липня Росія вдарила крилатими ракетами по порту Одещини. Жертвою стала одна людина — «під час виконання своїх обов’язків загинув докер-механізатор».
Окрім того, вночі під прицілом опинився Ізмаїл, де РФ вдарила по поліклініці. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Минулося без потерпілих.
Нагадаємо, 30 червня у Румунії було знайдено бойову частину дрона. Знахідку виявили поблизу села Рачелу в повіті Тулча. Сапери знешкодили вибухову частину безпілотника. За попередніми висновками експертів, знайдені уламки належать російському БпЛА, який атакував на українську портову інфраструктуру у квітні 2026 року.