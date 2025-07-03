У сусідній країні судитимуть екскандидата у президенти за пропаганду фашистських ідей

Екскандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску

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Кримінальну справу за звинуваченням колишнього кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску в пропаганді фашистських ідей передали до суду.

Про це повідомила Генеральна прокуратура Румунії.

З обвинувального акту випливає, що від 2020 року до 2025 року румунський політик публічно пропагував такі ідеї, концепції та доктрини:

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масову мобілізацію нації для її відродження та переродження через створення «нової людини» під покровом православного християнського містицизму, зокрема шляхом використання насильницьких засобів;

потребу в появі харизматичного, видатного та авторитарного лідера;

надмірне прославляння історичного минулого, порівняння із сучасною ситуацією, коли нібито гідність нації утискають зовнішні державні суб’єкти;

популістський ультранаціоналізм, що ґрунтується на християнському містицизмі.

Прокурори покликаються на інтерв’ю, заяви та дописи Джорджеску в інтернеті, у яких він підтверджував свою прихильність до Легіонерського руху та його постатей, зокрема румунського диктатора маршала Іона Антонеску, одноосібного правителя країни, яка була союзницею нацистської Німеччини під час Другої світової війни.

Як повідомляє видання Digi24, за інкримінований Джорджеску злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 місяців до 3 років та позбавлення певних прав. Щоправда, у зв’язку з тим, що злочин був тривалим у часі, покарання судді можуть збільшити ще на 3 роки.

Водночас прокурори розслідують інші звинувачення колишнього кандидата в президенти, зокрема спробу повалення конституційного ладу.

Хто такий Калін Джорджеску

Колишній кандидат в президенти Румунії Каліна Джорджеску відомий своїми проросійськими поглядами. Він називав Україну "вигаданою державою" та стверджував, що її території розподілять сусідні країни.

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У першому турі президентських виборів у листопаді 2024 року Джорджеску посів перше місце з 22,94% голосів. Проте вибори супроводжувалися скандалом, пов’язаним із фальчифікаціями. 6 грудня суд скасував результати першого туру на тлі розсекречених даних спецслужб про російське втручання у виборчий процес.

Після того, як втручання розкрилося — проти Джорджеску відкрили кримінальне провадження, звинувативши його в «підбурюванні до дій, спрямованих проти конституційного ладу», підтримці фашистських угруповань і неправдивих відомостях про фінансування виборчої кампанії.

Нагадаємо, на повторних президентських виборах у Румунії, що відбулися у травні 2025 року запекле суперництво точилося між проросійським кандидатом Джорджем Сіміоне, який є прихильником Джорджеску, і проєвропейським Нікушором Даном, який зрештою здобув перемогу.