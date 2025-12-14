ТСН у соціальних мережах

У сусідній країні виявили хворобу, яка спотворювала людей у Середньовіччі

Останній підтверджений випадок прокази у Румунії фіксували 44 роки тому.

Давня інфекційна хвороба з'явилася у Європі

Давня інфекційна хвороба з'явилася у Європі

У румунському місті Клуж виявлено випадки захворювання на проказу (лепру). Ця інфекційна хвороба, яка у Середньовіччі лякала людей, спотворюючи зовнішність хворих, майже зникла в більшості європейських країн ще до 1600-х років.

Як повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Румунії, захворювання виявлено у двох громадянок Індонезії віком 21 та 25 років, одна з яких нещодавно повернулася з подорожі до Азії.

Обидві жінки працювали масажистками у спа-центрі у місті Клуж.

Міністр охорони здоров’я Румунії Алесандру Рогобете запевнив, що клієнтам закладу не варто перейматися через ризик зараження, оскільки для передачі хвороби необхідний тривалий контакт з інфікованою людиною.

Останній підтверджений випадок прокази у Румунії фіксували 44 роки тому.

Що відомо про проказу

Вважається, що ця хвороба вперше виникла на Індійському субконтиненті, звідки поширилися через торговельні шляхи. До 1200 років в Європі було приблизно 19 тисяч закладів, де надавали допомогу пацієнтам із проказою.

Захворюваність на проказу почала досить раптово знижуватися приблизно в 1400-х роках і майже зникла в більшості європейських країн до 1600-х років.

Це хронічне інфекційне захворювання виникає через бактерію Mycobacterium leprae, яка вражає шкіру, периферичні нерви, слизову оболонку верхніх дихальних шляхів та очей.

Серед симптомів прокази:

  • зміни зовнішнього вигляду в деяких ділянках шкіри, які виділяються піднятими краями, знебарвленням або блідістю, потовщенням, жорсткістю, набряклістю чи онімінням;

  • виникнення безболісних виразок або ран на стопах;

  • поява червоних або фіолетових вузликів або грудочок на шкірі;

  • гіпертрофія нервів;

  • слабкість або параліч;

  • втрата волосся на бровах або віях;

  • втрата зору або інші проблеми з очима.

Фахівці не до кінця розуміють, як хвороба поширюється, але вважається, що між людьми вона передається повітряно-крапельним шляхом через кашель або чхання.

За даними ВООЗ, у світі щороку діагностують проказу у 200 тисяч людей. Зараз це захворювання виліковне, а правильна допомога на ранніх стадіях може запобігти інвалідності.

Нагадаємо, світом коиться нова хвиля грипу, викликана штамом H3N2. Вірус, що зазнав семи мутацій, поширився у понад 30 країнах, що викликає занепокоєння медиків.

