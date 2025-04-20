У сусідній країні з'явився новий дорожній знак: що він забороняє

Знак про заборону на фотографування / © Facebook Express Bydgoski

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У Польщі почав діяти новий дорожній знак, який забороняє фотографування та знімання на відео військових частин та об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє видання TVN24.

Від четверга, 17 квітня, фотографування цих об’єктів без дозволу розглядається як правопорушення — карається штрафом або арештом. Раніше через відсутність відповідних вивісок служби не могли забезпечити виконання таких заборон.

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Критична інфраструктура включає такі цивільні об’єкти як аеропорти, вокзали, мережі електропередач, порти, лікарні та заводи. Якщо на них стоїть новий знак, це означає, що об’єкт охороняється і фотографувати його заборонено.

У міністерстві оборони Польщі, яке ініціювало встановлення заборонних знаків, повідомили, що знімати чи фотографувати в таких місцях можна буде лише після отримання попереднього дозволу.

«Звернення зацікавленої особи може бути подано в паперовій формі або в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису, особистого підпису або довіреного підпису», — йдеться у повідомленні.

Який вигляд має новий знак

Це біла квадратна табличка з червоною рамкою та чорними піктограмами фотоапарата, відеокамери й смартфона, які перекреслені червоною діагональною лінією.

Напис польською мовою «ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA» («заборонено фотографувати») дублюється ще чотирма мовами — англійською, німецькою, російською та арабською.

Новий заборонний знак у Польщі / © із соцмереж

Знаки про заборону фотозйомки будуть розміщені на видних місцях, на парканах будівель з інтервалом не більше 300 метрів, коли заборона поширюється на всю територію.

Як покарають за порушення

За порушення заборони передбачено:

штраф від 5 000 до 20 000 злотих (≈55 000 — 220 000 грн);

арешт на строк до 30 діб;

конфіскацію пристрою, навіть якщо він належить не порушнику.

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