У сусідній країні через обстріл України знеструмлено критичну лінію електропередачі
Через обстріли України відключилася лінія електропередачі між Молдовою та Румунією.
У сусідній Молдові зафіксували відключення транскордонної лінії електропередачі (ЛЕП) 400 кВ Ісакча — Вулканешти. Ця лінія з’єднує енергосистеми Румунії та Молдови. Лінія відключилася через російські удари по енергооб’єктах на півдні України. Зараз Молдова покриває нестачу світла, купуючи електрику в української енергосистеми.
Про це пише NewsMaker з посиланням на офіційні відомства.
Що відомо про поточний стан електроенергії в Молдові
Про зупинку роботи ЛЕП повідомили державне підприємство Moldelectrica та Міністерство енергетики Республіки Молдова. За даними відомства, аварійна ситуація виникла після 19:00 внаслідок ударів по об’єктах у сусідніх регіонах України.
За даними моніторингу Moldelectrica станом на 23:00, споживання електроенергії в Молдові становить близько 620 МВт. Власна генерація забезпечує 320 МВт (з яких 120 МВт припадає на Придністровський регіон). Решта 300 МВт наразі імпортується з України для стабілізації мережі.
Національний центр управління кризами Молдови підтвердив наявність ризиків для стабільності системи.
«Внаслідок обстрілів критичної інфраструктури в Україні існує ризик пошкодження лінії Ісакча — Вулканешти, яка є важливим елементом регіональної та національної енергосистеми. Влада в режимі реального часу відстежує ситуацію», — йдеться у повідомленні Центру.
Коли відновлять лінію електропередач
У Міністерстві енергетики Молдови уточнили, що технічні бригади трьох операторів систем передачі координують дії для проведення перевірок.
«Бригади трьох операторів систем передачі на оперативному рівні координують необхідні технічні перевірки. Ми звернемося з оновленою та додатковою інформацією у міру завершення польових перевірок технічними командами, які можуть зайняти кілька годин», — повідомили у пресслужбі міненерго.
Варто зауважити, що ЛЕП Ісакча — Вулканешти є основним каналом для імпорту електроенергії з Румунії.
Нагадаємо, подібні інциденти вже траплялися раніше: наприкінці січня збій на цій лінії через обстріли української інфраструктури та несприятливі погодні умови спричинив масштабний блекаут у Молдові. Тоді без світла залишилася більшість населених пунктів країни, включно з Кишиневом.
Нагадаємо, через атаку РФ на Одесу ввечері 23 березня, відбулися локальні відключення світла в деяких районах українського міста.
Також екстренні відключення світла запровадили у Києві та області.