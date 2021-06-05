У сусідній з Індією країні зафіксували першу смерть від "чорної плісняви"

Пацієнт помер в лікарні, у відділенні інтенсивної терапії, на заході країни.

У Непалі, який межує з Індією, зафіксували першу смерть від "чорної плісняви" (мукормікозу). Жертвою небезпечної хвороби став 65-річний чоловік.

Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що пацієнт помер в лікарні, у відділенні інтенсивної терапії на заході Непалу. Туди його госпіталізували з діагнозом "енцефаліт скроневої частки".

Чоловік помер 3 червня 2021 року. Зроблений тест показав у нього наявність мукору.

Як уточнили у Міністерстві охорони здоров'я Непалому, чоловік не був хворий на COVID-19.

Мукормікоз — це дуже небезпечне захворювання, з високою смертністю близько 50 відсотків. Грибок найчастіше вражає обличчя, очі, ніс і пазухи, руйнує кістки і заражає мозок. Його почали фіксувати в Індії як ускладнення після коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, раніше ВООЗ надала Україні тест-системи для виявлення "індійського" штаму COVID-19.

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