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У сусідній з Україною державі вибухнув безпілотник: Міноборони зробило заяву
У Молдові у полі впав і вибухнув безпілотник. Незадовго до цього військові зафіксували підозрілий політ у повітряному просторі країни.
У Молдові в полі впав і вибухнув безпілотник. Перед цим військові зафіксували порушення повітряного простору.
Про це повідомило Міністерство оборони Республіки Молдова.
У Молдові вибухнув безпілотник: що відомо
За даними Міноборони, дрон упав і вибухнув у полі за межами села Кодреній Ной у напрямку Скаєнь Дондушенського району. Деталі інциденту з’ясовують.
Перед цим о 16:22 Центр повітряних операцій зафіксував імовірний несанкціонований політ у районі села Собарі Сорокського району.
«Центр повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору Республіки Молдова у координації з компетентними органами та партнерами», — зазначили у Міноборони.
Подробиці обіцяють надати згодом. Також громадян закликають не торкатися й не пересувати підозрілі предмети чи уламки, а одразу телефонувати на номер 112.
Атаки РФ біля Молдови — останні новини
Нагадаємо, раніше у Молдові вибухнули п’ять російських дронів і ракет, які порушили її повітряний простір. Через це МЗС Молдови викликало посла Росії та вручило йому ноту протесту.
А 5 жовтня снаряд РФ влучив у пасажирський автобус біля КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою під час чергового російського удару по українській інфраструктурі.