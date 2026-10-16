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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У сусідній з Україною державі вибухнув безпілотник: Міноборони зробило заяву

У Молдові у полі впав і вибухнув безпілотник. Незадовго до цього військові зафіксували підозрілий політ у повітряному просторі країни.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Шахед

Шахед

У Молдові в полі впав і вибухнув безпілотник. Перед цим військові зафіксували порушення повітряного простору.

Про це повідомило Міністерство оборони Республіки Молдова.

У Молдові вибухнув безпілотник: що відомо

За даними Міноборони, дрон упав і вибухнув у полі за межами села Кодреній Ной у напрямку Скаєнь Дондушенського району. Деталі інциденту з’ясовують.

Перед цим о 16:22 Центр повітряних операцій зафіксував імовірний несанкціонований політ у районі села Собарі Сорокського району.

«Центр повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору Республіки Молдова у координації з компетентними органами та партнерами», — зазначили у Міноборони.

Подробиці обіцяють надати згодом. Також громадян закликають не торкатися й не пересувати підозрілі предмети чи уламки, а одразу телефонувати на номер 112.

Атаки РФ біля Молдови — останні новини

Нагадаємо, раніше у Молдові вибухнули п’ять російських дронів і ракет, які порушили її повітряний простір. Через це МЗС Молдови викликало посла Росії та вручило йому ноту протесту.

А 5 жовтня снаряд РФ влучив у пасажирський автобус біля КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою під час чергового російського удару по українській інфраструктурі.

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