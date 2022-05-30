У світі цього року зафіксували першу смерть від мавпячої віспи

У світі цього року зафіксували першу смерть від мавпячої віспи

У Нігерії цього року повідомили про першу смерть від мавпячої віспи. Це є перший летальний випадок у світі у 2022 році.

Згідно з повідомлення охорони здоров'я Нігерії, щонайменше 20 країн продовжують боротися з раптовими спалахами хвороби, яких не спостерігалося роками.

Про це повідомили органи охорони здоров'я країни, пише ABC.

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Тим часом, як пише видання, одним з найбільш постраждалих у Західній і Центральній Африці є Конго, де хвороба є ендемічною. Керівник відділу охорони здоров'я Санкуру в Конго заявив, що в країні підтверджено 465 випадків захворювання. Від цієї хвороби минулого року у країні померло д ев'ять людей.

За його словами, хвороба зберігається в Конго через споживання мертвих мавп і гризунів. Він закликаючи тих, у кого симптоми віспи мавп, відвідати медичний центр, щоб ізолюватися.

Варто зазначити, станом на 27 травня у світі зареєстровано вже понад 170 випадків мавпячої віспи. В українському міністерстві охорони здоров'я повідомляюьть, що хвороба передається не так швидко, як коронавірус. В Україні підтверджених випадків мавпячої віспи немає.

Мавпяча віспа може стати новою епідемією

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