У світі голодною смертю можуть померти мільйони через блокування РФ українських портів: цифра приголомшлива

У світі голодною смертю можуть померти мільйони через блокування РФ українських портів: цифра приголомшлива

Організація ООН повідомила, що блокада країною-агресоркою Росією чорноморських портів України може спровокувати голодну смерть для мільйонів людей у всьому світі.

За даними ООН, через російську агресію від голоду можуть вмерти орієнтовно 11-19 мільйонів людей. Зокрема, йдеться про африканські країни.

Такий прогноз наводить д иректор Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, пише Sky News.

За його словами, ця оцінка базується на падінні експорту продовольства з України та Росії. На дві країни припадає майже третина світових поставок пшениці. Особливо постраждали бідні країни Північної Африки та Близького Сходу.

Нагадаємо, російські військові продовжують блокувати порти України та не дозволяє багатьом країнам отримати зерно. Через це існує ризик виникнення нових конфліктів у Африці.

Тим часом, поки у світі почалася продовольча криза через дії Кремля, російські чиновники виторговують зняття санкцій в обмін на відкриття експорту зерна із України.

За словами експертів, головна проблеми в організації вивезення зерна – загроза того, що росіяни скористаються відкритим доступом до портів України у військових цілях.

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