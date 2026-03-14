У світі може спалахнути нова війна: ще одна країна заявила про підготовку до вторгнення

Прапор Сербії / © Pixabay

Реклама

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Белград уважно стежить за військовим співробітництвом між Хорватією, Албанією та Косово. За його словами, сербська влада готується до потенційної атаки.

Про це він повідомив в інтерв’ю сербському державному телебаченню.

«Вони чекають відповідного моменту. Ми готуємося до їхньої атаки», — сказав Вучич.

Реклама

У своїй заяві сербський лідер згадав тристоронню декларацію про співпрацю у сфері оборони, яку Хорватія, Албанія та Косово підписали у Тирані 18 березня 2025 року.

Документ передбачає посилення співпраці у сфері безпеки, а також підвищення взаємної сумісності збройних сил цих держав.

Яку зброю має Сербія

Коментуючи оборонні можливості країни, Вучич заявив, що Сербія має сучасні системи озброєння, зокрема китайські гіперзвукові ракети класу повітря-земля.

За його словами, дальність дії цих ракет може сягати до 400 кілометрів, а самі вони є одними з найсучасніших у сербському арсеналі.

Реклама

Водночас президент Сербії наголосив, що країна підтримує добрі відносини з НАТО, хоча й продовжує дотримуватися політики військового нейтралітету.

Говорячи про Хорватію, Вучич звинуватив Загреб у спробах підірвати позиції Сербії та втручатися у її внутрішні справи протягом останніх півтора року.

Реклама

