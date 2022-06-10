Китай заявив про готовність розпочати нову війну

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін "без вагань почне війну", якщо Тайвань проголосить незалежність.

Китайський міністр додав, що військові дію можуть розпочатися, незважаючи на людську ціну.

Про це заявив речник Міноборони Китаю У Цянь у п'ятницю, 10 червня, повідомляє AFP.

Китайський міністр оборони висловив впевненість у перемозі його країни. Він також додав, що Пекін "розірве на шматки будь-яку змову з метою проголошення незалежності Тайваню і рішуче підтримуватиме об’єднання батьківщини".

"Якщо хтось наважиться відділити Тайвань від Китаю, китайська армія без вагань розпочне війну незалежно від її ціни. Тайвань – це китайський Тайвань… Використання Тайваню для стримування Китаю ніколи не досягне успіху", – процитував У Цянь голову міністерства оборони КНР.

Тим часом очільник Пентагону Ллойд Остін застеріг Пекін від "дестабілізаційних дій щодо Тайваню".

Нагадаємо, військові літаки Китаю спеціально провокують зіткнення з канадськими, які виконують спецоперацію у межах місії ООН в Тихому океані.

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