У світі прокинувся небезпечний вулкан: сотні рейсів скасовані, влада терміново звернулася до людей

Виверження вулкана / © Associated Press

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В Індонезії прокинувся вулкан Анак-Кракатау. Через його виверження призупинили польоти в шести аеропортах, що вплинуло на сотні рейсів, зокрема в головному аеропорту Джакарти. Також влада тимчасово скасувала деякі шкільні заходи та заборонила риболовлю.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на пресслужби авіакомпаній та ресурси влади.

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Сотні пасажирів застрягли в аеропортах

Міжнародний аеропорт Сукарно-Хатта призупинив виконання рейсів до 13:30 за місцевим часом (06:30 за Гринвічем) через вулканічний попіл. Унаслідок цього сотні пасажирів залишилися в терміналах.

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За даними оператора аеропорту Angkasa Pura, обмеження торкнулися 301 рейсу, з яких 58 були міжнародними. Авіакомпанія Singapore Airlines скасувала рейси до Джакарти та з неї до кінця дня.

Виверження вулкана Анак-Кракатау почалося пізно ввечері в п’ятницю, 4 вересня. Вулкан розташований у Зондській протоці між островами Явою та Суматрою. Вулканічний попіл зафіксували в районі аеропорту рано в неділю, повідомило Міністерство транспорту Індонезії.

За даними метеорологічного агентства метеорології, кліматології та геофізики (BMKG), попіл піднявся на висоту до 6000 метрів над Явою та до 15 000 метрів над Суматрою. Він також поширився на деякі райони провінції Бантен на острові Яві.

Вулканічний попел викликав неприємні симптоми у людей: влада закликає людей бути обережними

На тлі виверження влада Індонезії закликала населення зберігати спокій та бути пильним. У разі випадання вулканічного попелу людям рекомендують носити маски й захищати очі, менше перебувати на відкритому повітрі, накривати джерела води та бути особливо обережними за кермом через погіршення видимості.

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Пороми в Зондській протоці продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас суднам рекомендують триматися щонайменше за 3 км від кратера Анак-Кракатау через ризик вулканічного попелу та інших викидів.

Через попіл кілька шкіл скасували заняття в суботу. Місцеві жителі та учні скаржилися на подразнення очей. Рибалки також тимчасово відмовилися від виходу в море.

Агентство з пом’якшення наслідків стихійних лих BNPB планує провести операцію з модифікації погоди, зокрема, може застосувати засівання хмар, щоб спричинити опади.

Виверження зафіксували й на іншому вулкані

Тим часом у неділю, 6 вересня, виверження сталося і на вулкані Семеру у Східній Яві. Він розташований приблизно за 850 км від Анак-Кракатау.

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За даними Центру вулканології та пом’якшення геологічних ризиків (PVMBG), стовп вулканічного попелу піднявся приблизно на 1 км над вершиною.

Мешканців закликали не наближатися до кратера ближче ніж на 5 км і попередили про можливість гарячих хмар попелу та лавових потоків, які можуть поширюватися на відстань до 17 км від вершини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про виверження вулкана Етна в Італії, внаслідок лиха там призупинили приймання рейсів в аеропорту Катанії.

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