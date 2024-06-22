У світі швидко поширюється новий вірус: це загрожує пандемією

Над планетою нависла нова загроза — високопатогенний вірус пташиного грипу H5N1. Вірус уже сягнув кожного з континентів планети й здатний інфікувати понад 350 видів птахів і близько 60 видів ссавців.

Про це пише IFLScience.

За словами наукового співробітника катедри патобіології Університету Гвельфа Нітіа Будху та Шаяна Шаріфа, професора імунології, основними переносниками вірусу на сьогодні є водоплавні перелітні птахи, які здатні заражати інші види та допомагають інфекції розповсюджуватися планетою. У результаті це глобальне перенесення дає змогу хворобі поширюватися, а генетика і вірулентність вірусу допомагають йому постійно адаптуватися до нових умов.

Крім того, зміна клімату впливає на появу зоонозних вірусів, таких як пташиний грип.

Простими словами, у міру зміни глобальних кліматичних умов змінюються моделі та маршрути міграції птахів — вищі температури та екстремальніші погодні умови спричинили великомасштабні переміщення популяцій низки видів помірного поясу. На думку вчених, ці зміни призвели до появи захворювань в унікальних областях і генетичних конфігураціях.

Агентство ЄС із безпеки харчових продуктів попередило про масштабну пандемію пташиного грипу, якщо вірус почне передаватися між людьми, адже люди не мають імунітету проти нього.

Вперше вірус пташиного грипу було виявлено в Китаї 1997 року, відтоді екологія і генетика H5N1 значно змінилися. Нещодавні випадки передавання вірусу від птаха до людини та від великої рогатої худоби до людини підкреслюють загрози, які походять від цих вірусів, і важливість розуміння того, як зміна клімату впливає на їхнє поширення.

Нагадаємо, ВООЗ повідомила про загибель людей через "папугову лихоманку". Випадки цієї бактеріальної інфекції, яку переносять птахи, виявили в Австрії, Данії, Німеччині, Швеції та Нідерландах.

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