У світі спалахнув новий збройний конфлікт за участі ядерної держави

Міністерство оборони уряду Талібану повідомило, що афганська армія атакувала військові об’єкти Пакистану вздовж східного та південного кордонів Афганістану. Військові дії проти ядерної держави влада Афганістану називає відповіддю на агресію.

Про це повідомило афганське видання TOLO news.

За інформацією військового відомства Афганістану, операція включала атаки на бази, які використовувалися «для запуску ракет по Афганістану та порушення повітряного простору».

«Національна ісламська армія Афганістану атакувала військові об’єкти з іншого боку кордону, де табір використовувався для нападів на мирних жителів та заподіяння шкоди всій території Афганістану», — йдеться у заяві Талібану.

Джерела видання на місцях повідомляють, що щонайменше десять прикордонних постів Пакистану впали в містах Маруф та Шорабак у провінції Кандагар.

Хоча пакистанська влада ще офіційно не відреагувала на ці заяви, деякі місцеві ЗМІ в Пакистані повідомили про підвищення рівня військової готовності в прикордонних районах з Афганістаном.

Представники Талібану наголосили, що ця операція триватиме «до повного припинення посягань на кордон».

Чому розгорівся конфлікт між Пакистаном та Афганістаном

Загострення між Афганістаном та Пакистаном розпочалося після обстрілу афганської столиці Кабула увечері в четвер, 9 жовтня.

Повідомлялося, що ціллю удару був Нур Валі Мехсуд, лідер руху «Техрік-е-Талібан Пакистан» (ТТП), якого звинувачують в терактах у Пакистані.

Міністерство оборони Талібану засудило удари, назвавши їх порушенням суверенітету Афганістану, та попередило Пакистан про можливі наслідки.

«Це безпрецедентний, насильницький та ненависницький акт в історії Афганістану та Пакистану. Ми рішуче засуджуємо цю агресію проти території Афганістану. Захист нашого суверенітету — наше право», цитує заяву речника військового відомства TOLO news.

Міністр закордонних справ Афганістану Амір Хан Муттакі закликав Пакистан не випробовувати терпіння афганців, заявивши, що Пакистан не повинен звинувачувати Афганістан у своїх внутрішніх проблемах.

«Ми вважаємо дії Пакистану великою помилкою. Такі проблеми не можна вирішити силою. Історія показала, що тиск і насильство ніколи не дають успіху в Афганістані… Не випробовуйте терпіння афганців; якщо ви це робите, запитайте британців, росіян, американців і НАТО, чим закінчуються ігри з Афганістаном», — сказав він.

Нагадаємо, у червні цього року терорист-смертник на автомобілі з вибухівкою врізався у військову колону на північному заході Пакистану, біля кордону з Афганістаном. Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 16 пакистанських солдатів.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична група «Техрік-і-Талібан Пакистан» (ТТП).