У світі створюють новий торговий союз: 13 країн готові приєднатися

В світі вирішили створити новий торговий союз.

Більше десятка країн виявили бажання стати його членами.

Про це повідомляють AFP News Agency.

"Байден заявив, що 13 країн приєднаються до нового торгового союзу Азіатсько-Тихоокеанського регіону", - йдеться в повідомленні.

#BREAKING Biden says 13 countries to join new Asia-Pacific trade framework pic.twitter.com/wpcRcM2AMG — AFP News Agency (@AFP) May 23, 2022

Нагадаємо, що США розглядають можливість шестимісячного скасування санкцій щодо білоруського виробництва калійних добрив в обмін на транзит українського зерна.

Представники ООН сподіваються, що спроби вивести білоруський та російський калій на ринок сприятимуть урожаю зернових за межами регіону та спонукатимуть ці країни до вільної торгівлі продовольством.

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