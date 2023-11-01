У світі тривають антисемітські провокації: у Відні невідомі підпалили єврейське кладовище (фото)

У Відні невідомі підпалили єврейське кладовище і розмалювали його стіни свастикою.
Лідер єврейської громади Австрії Оскар Дойч заявив, що в ніч проти середи на єврейській частині центрального кладовища Відня сталася пожежа.
Про це він повідомив на своїй сторінці в "Х".
За словами Оскара Дойча, вогонь знищив не лише надгробки, а й дуже цінні старі книжки.
"Все зруйновано. Це один зі 165 підтверджених антисемітських інцидентів після різанини (в Ізраїлі – ред.) 7 жовтня", – додав Дойч.
Своєю чергою,канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що засуджує "напад на єврейський цвинтар". Він заявив, що "антисемітизму немає місця в австрійському суспільстві", і додав, що сподівається, що злочинців швидко знайдуть.
Нагадаємо, в неділю ввечері, 29 жовтня, до 1,5 тисячі розлючених місцевих дагестанців захопили аеропорт Махачкали в пошуках євреїв, які нібито прилетіли з Ізраїлю.
Внаслідок масових заворушень в аеропорту столиці Дагестану постраждали понад 20 людей, аеродром розгромлений. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про єврейські "погроми" в Росії.
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