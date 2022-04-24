У світі вже почався дефіцит продуктів через війну в Україні: британцям продаватимуть олію в обмеженій кількості

У світі вже почався дефіцит продуктів через війну в Україні: британцям продаватимуть олію в обмеженій кількості

Супермаркети Великої Британії встановили обмеження на продаж олії через війну в Україні.

У Британії через війну в Україні виникли значні перебої з доставкою соняшникової олії, а тому супермаркети встановлюють обмеження на те, скільки цього продукту можуть купувати клієнти. Придбати тепер можна не більше 1-3 пляшок олії в одні руки.

Про це пише Daily Mail.

Усе тому, що більшість соняшникової олії у Великобританії надходить з України, де повномасштабне вторгнення Росії спричинило величезні збої в експорті. Через дефіцит соняшникової олії зріс попит на оливкову та рапсову олії.

Як наслідок, клієнти як у фізичних магазинах, так і в під час покупок в Інтернеті обмежуються кількома пляшками олії. У соцмережах також були розміщені зображення оголошення в магазинах Ісландії, де обмежується продаж двох- та п’ятилітрових пляшок соняшникової олії до однієї на одного клієнта.

Том Холдер з Британського консорціуму роздрібної торгівлі сказав, що обмеження є тимчасовим заходом, "щоб забезпечити доступність для всіх".

"Так, ми обмежуємо покупки, і ми перейшли до менших пакетів, щоб дозволити наявним акціям на ринку обслуговувати більше клієнтів", - додав Річард Уокер, керуючий директор супермаркетів Ісландії.

Британські виробники харчових продуктів, які використовують соняшникову олію як інгредієнт у своїх продуктах, таких як, наприклад, чіпси, також повідомили про занепокоєння щодо поставок. Щоб забезпечити доступність таких товарів, Агентство харчових стандартів дозволило постачальникам перейти на використання ріпакової олії.

Нагадаємо, у Казані активісти поміняли цінники у магазинах на «антивоєнну агітацію».

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