У світі вже розуміють, що анексований Крим буде звільнено будь-яким шляхом - Подоляк

Після вторгнення РФ до України і шести місяців війни світова спільнота розуміє, що анексований Росією Крим буде звільнений будь-яким шляхом, зокрема військовим.

Якщо раніше деякі світові лідери виступали лише за дипломатичний шлях деокупації Криму, то зараз вони змінили свою думку і розуміють, що півострів буде звільнено будь-яким способом.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів для проєкту "Розмови про важливе" на YouTube-каналі ТСН.

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"Ця війна змінила всі акценти. Повністю змінила: і в глобальному, і в українському, і в російському вимірах. Росіяни уже свідомо розуміють, що усі ці 8 років казки про неприступну фортецю - вони не працюють. Там їм ніхто не може гарантувати безпеки. Більше того, якщо до цієї війни у світі де-факто говорили, що росіяни контролюють цю територію, і це невелика небезпека для масштабної війни в Європі, то після початку війни 2022 року зникли будь-які перепони для того, щоб це говорити. Немає жодного дипломатичного шляху для звільнення Криму. Де-юре абсолютно чітко в міжнародному праві кваліфікується як територія України", - сказав він.

Подоляк впевнений, що в цій жорстокій війні, яку розв'язав Путін, Україні вдасться звільнити всі окуповані росіянами території, включно з Кримом та Донбасом.

"Світ уже відкрито говорить, що Крим буде звільнятися будь-яким шляхом. Про це навіть почали говорити ті країни ЄС, які раніше закликали повернути півострів лише дипломатичним шляхом. Всі території будуть звільнені, бо це - інтенсивна війна, на жаль, лише військовим шляхом.

Нагадаємо, українська розвідка терміново просить кримчан повідомляти деталі щодо баз і переміщень військ РФ. Як це зробити.

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