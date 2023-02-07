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У світі за останню добу сталося понад 1000 землетрусів: де найпотужніший (мапа)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У світі за останню добу сталося понад 1000 землетрусів: де найпотужніший (мапа)

Фото: Associated Press

Найпотужніший землетрус магнітудою 6.0 стався 6 лютого в Кахраманмараші, Туреччина.

За останні 24 години у світі сталося понад тисячу землетрусів, зокрема 539 - магнітудою понад 3,0.

Про це станом на 7 лютого повідомляється на сайті volcanodiscovery.com зі статистикою та інформацію по кожному землетрусу.

Відповідно до статистики, за минулу добу сталися:

  • 1 землетрус магнітудою 6,0,
  • 21 землетрус магнітудою від 5,0 до 6,0,
  • 142 землетруси від 4,0 до 5,0,
  • 375 підземних поштовхів від 3,0 до 4,0 і
  • 304 підземних поштовхи від 2,0 до 3,0. 

Було також 328 землетрусів магнітудою нижче 2,0, але, як наголошують сейсмологи, такі поштовхи люди зазвичай не відчувають.

Найпотужніший землетрус магнітудою 6.0 стався 6 лютого в Кахраманмараші, Туреччина. Останній поштовх магнітудою 4,2 станом на 13:30 7 лютого зафіксовано також у Кахраманмараші. 

ФОТО: Де за останню добу сталися землетруси / ©
ФОТО: Де за останню добу сталися землетруси

Чи загрожує руйнівний землетрус Україні

В Інституті геофізики запевнають, що землетруси масштабу, які трапилися у Туреччині та Сирії, Україні не загрожують, але сейсмічна небезпека все ж існує. Про це розповів Олександр Кендзера, директор Інститут геофізики Національної академії наук України.

Тим часом у НАНУ вважають, найпотужніші землетруси в Україні можливі. Він може статися на південному заході Одеської області. Також там додали, що землетруси в Україні та Туреччині - не рідкість.

Жахливі наслідки землетрусу у Туреччині

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Дата публікації
Перегляди
880
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