У світі з’явиться нова країна: що відомо про історичну угоду Франції

Нова Каледонія / © Associated Press

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У світі невдовзі має зʼявитися ще одна країна — Нова Каледонія. Так, Франція підписала відповідну угоду з каледонськими політичними силами.

Про це повідомляє уряд Франції.

Деталі створення автономії

У суботу, 12 липня, в Буживалі (Івелін) було підписано угоду між Францією та каледонськими політичними силами. Передбачається, що держава матиме значну автономію, але залишатиметься у складі Французької Республіки.

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Проєкт отримав назву «Ставка на довіру. Йдеться про те, що «успіх угоди залежить від зобов’язань усіх партнерів, які повинні створити та підтримувати умови для цієї довіри».

«Пишаюся угодою історичного масштабу: унікальною організацією «Держави Нова Каледонія» в рамках національного утворення, закріпленого в Конституції Французької Республіки. Честь мужнім переговірникам, дякую пану Вальсу. Це було можливо!», — відреагував прем’єр-міністр Франції Емануель Макрон у соціальних мережах.

Угода очікує на остаточну ратифікацію парламентом Франції та голосування за допомогою референдуму на півострові. Після цього вона набуде чинності.

Нагадаємо, жителі тихоокеанської французької території Нової Каледонії голосують на третьому і останньому референдумі про незалежність від Франції.

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Зазначається, що голосування відбувається на тлі все більш напружених відносин між Парижем та його регіональними союзниками.

Як відомо, Франція розглядає себе як головного індо-тихоокеанського гравця завдяки заморським територіям, таким як Нова Каледонія. Водночас, у фінансування самостійницьких рухів звинувачують Китай, який начебто зацікавлений у незалежності островів.