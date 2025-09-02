Ісландія / © Pixabay

Ісландія залишається однією з небагатьох країн світу, де немає комарів. Вчені пояснюють це суворим і нестабільним кліматом, що робить неможливим виживання личинок та яєць, а глобальне потепління може загрожувати цій унікальності.

Про це пише Live Science.

Здавалося б, комарі є невід’ємною частиною літа майже в кожному куточку планети. Проте Ісландія може похвалитися повною відсутністю цих кровосисних комах. Хоча її сусідні країни, такі як Норвегія, Шотландія та навіть Гренландія, багаті на різні види комарів, Ісландія залишається винятком. Схожа ситуація спостерігається лише в Антарктиді, однак це континент, а не країна.

Вчені пропонують кілька пояснень цього феномену. Спочатку висувалися гіпотези, що комарі просто не змогли дістатися ізольованого острова через сотні миль океану. Однак такі припущення не витримують критики: комахи часто перевозяться літаками. Лімнолог Гіслі Мар Гісласон з Університету Ісландії навіть особисто зафіксував комара на борту рейсу з Гренландії. Тож питання полягає не у їхньому потраплянні на острів, а в неможливості утворення постійних популяцій.

Причина не в дефіциті сприятливих водойм: в Ісландії достатньо ставків і боліт для розвитку личинок. Найімовірніша причина — клімат. Життєвий цикл комара включає чотири стадії: яйце, личинка, лялечка та доросла особина, при цьому личинкам потрібна незамерзла вода.

Зими в Ісландії характеризуються частими циклами замерзання і відлиги: водойми то вкриваються кригою, то тануть, що руйнує яйця та личинок ще до того, як вони стають дорослими комахами. Геотермальні басейни, хоч і не замерзають, мають занадто високу температуру та хімічний склад, непридатний для розвитку личинок.

Проте унікальний статус Ісландії може опинитися під загрозою через глобальне потепління. Тепліші весна та осінь можуть створити довші періоди стабільної, незамерзлої води, що дозволить комарам закріпитися на острові. Подібна ситуація вже відбувалася на Гаваях: архіпелаг не знав комарів до 1826 року, поки їх випадково не завезли кораблі, після чого вони швидко розмножилися.

Водночас ризик поширення небезпечних хвороб, які переносять комарі роду Aedes, таких як денге чи чикунгунья, залишається низьким. Для виживання цих видів потрібен тропічний або субтропічний клімат. Моделювання показує, що навіть до 2080 року Північна Європа залишатиметься переважно непридатною для передачі вірусу денге.

Ісландія поки що зберігає свою репутацію країни без комарів, але зміни клімату можуть змінити цю унікальну особливість.

