У Сибіру вибухнув магістральний газопровід: спалахнула масштабна пожежа (відео)

Пожежа / © pixabay.com

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У Кемеровській області в Сибіру вибухнув магістральний газопровід, через що спалахнула велика пожежа.

Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.

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За попередніми даними, причиною так званого «хлопка» та подальшого займання стала розгерметизація трубопроводу.

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Зазначається, що це вже другий зафіксований випадок масштабної пожежі на магістральних газопроводах у Росії за останній місяць.

Вибух на газопроводі в Сибіру / © Exilenova+

Вибух на газопроводі в Сибіру / © Exilenova+

Вибух на газопроводі в Сибіру / © Exilenova+

Атаки по РФ — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада в російській Рязані пролунала серія вибухів. У Telegram-каналах повідомили про атаку безпілотників на місцевий нафтопереробний завод і оприлюднили кадри, на яких видно кілька осередків займання в промисловій зоні.

Також раніше у ніч проти 4 листопада в російському Адигейську спалахнула пожежа в логістичному центрі Ozon.

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