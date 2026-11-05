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У Сибіру вибухнув магістральний газопровід: спалахнула масштабна пожежа (відео)
У Сибіру стався потужний вибух на магістральному газопроводі.
У Кемеровській області в Сибіру вибухнув магістральний газопровід, через що спалахнула велика пожежа.
Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.
За попередніми даними, причиною так званого «хлопка» та подальшого займання стала розгерметизація трубопроводу.
Зазначається, що це вже другий зафіксований випадок масштабної пожежі на магістральних газопроводах у Росії за останній місяць.
Атаки по РФ — останні новини
Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада в російській Рязані пролунала серія вибухів. У Telegram-каналах повідомили про атаку безпілотників на місцевий нафтопереробний завод і оприлюднили кадри, на яких видно кілька осередків займання в промисловій зоні.
Також раніше у ніч проти 4 листопада в російському Адигейську спалахнула пожежа в логістичному центрі Ozon.