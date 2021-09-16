У таборах для біженців у Ефіопії відбувалися вбивства та зґвалтування

У таборах для біженців у Ефіопії відбувалися вбивства та зґвалтування

У Міжнародній організації з прав людини повідомили про звірства тиграйських ополченців.

В Ефіопії, де триває збройний конфлікт між урядовими військами та бойовиками повстанських загонів з північного регіону Тиграй, ополченці ґвалтували та вбивали еритрейських біженців.

Про це повідомляє у четвер, 16 вересня, агентство Reuters із посиланням на доповідь Міжнародної організації з прав людини.

Десятки тисяч еритрейських біженців живуть у Тиграї - гірській і бідній провінції, де проживає близько 5 мільйонів людей. Від листопада 2020 року місцеві повстанці борються з урядом Ефіопії та їхніми союзниками з Еритреї. До біженців тут ставлення упереджене, оскільки вони тієї ж національності, що й окупаційні еритрейські солдати.

У доповіді Міжнародної організації з прав людини йдеться про напади у двох таборах для біженців - Шимельбі та Хітсатах. Правозахисники спиралася на інтерв'ю із 28 біженцями та інші джерела, включаючи супутникові знімки.

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"Мій чоловік мав на спині нашого 4-річного хлопчика, а на руках-6-річного. Коли він повернувся, щоб допомогти мені увійти до церкви, вони застрелили його",- цитують слова однієї із біженок у доповіді.

Деякі жінки також сказали, що вони були зґвалтовані тиграйськими бійцями, коли вони тікали. Одна 27-річна жінка сказала, що тиграйські бійці зґвалтували її разом із її 17-річною сестрою.

"Жахливі вбивства, зґвалтування та мародерство проти еритрейських біженців у Тиграї - це явні воєнні злочини", - сказала представниця Міжнародної організації з прав людини Лаетіція Бадер.

Нагадаємо, раніше в регіоні Тиграй сталася масова різанина серед місцевих мирних жителів. Жертвами жорстокого нападу стали від кількох десятків до кількох сотень людей, є інформація про 500 загиблих.

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