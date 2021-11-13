У таборі біженців організували будівництво: у Польщі заявили про озброєних білоруських військових на кордоні

У таборі біженців організували будівництво: у Польщі заявили про озброєних білоруських військових на кордоні

Білоруські спецслужби серед біженців поширюють чутки, що 15 листопада за мігрантами приїдуть автобуси з Німеччини.

У Польщі повідомили, що на їхній кордон прибуває все більше озброєних офіцерів білоруських служб.

Про це повідомляє міністерство оборони Польщі.

"В район Кузниці прибуває все більше озброєних білоруських офіцерів", - йдеться у повідомленні.

Також польське міністерство оборони опублікувало відео із озброєними білоруськими військовими.

W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 13, 2021

Білоруський журналіст Тадеуш Гіцан повідомив, що у таборі біженців зі сторони Білорусі відбувається масштабне будівництво. Там білоруські солдати та пожежники встановлюють намети. Також мігрантам привезли електрогенератор.

Today is a big construction day in the migrants’ camp near Kuznica. Lukashenko ordered to deliver an electricity generator and military tents to prepare for the winter. The place is now humming with soldiers and firemen building the infrastructure. pic.twitter.com/TUb7XLYswB — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 13, 2021

За словами речника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина, білоруські спецслужби серед біженців поширюють чутки, що 15 листопада за мігрантами приїдуть автобуси з Німеччини. Проте це не відповідає дійсності.

"Автори цих чуток сподіваються, що вдасться спонукати мігрантів штурмувати польський кордон. Можуть виникнути небезпечні ситуації", - написав Станіслав Жарин.

За даними польської сторони на білорусько-польському кордоні перебуває до 4 тисяч мігрантів.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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