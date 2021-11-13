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У таборі біженців організували будівництво: у Польщі заявили про озброєних білоруських військових на кордоні

У таборі біженців організували будівництво: у Польщі заявили про озброєних білоруських військових на кордоні

Lemmy Caution

Білоруські спецслужби серед біженців поширюють чутки, що 15 листопада за мігрантами приїдуть автобуси з Німеччини.

У Польщі повідомили, що на їхній кордон прибуває все більше озброєних офіцерів білоруських служб. 

Про це повідомляє міністерство оборони Польщі. 

"В район Кузниці прибуває все більше озброєних білоруських офіцерів", - йдеться у повідомленні. 

Також польське міністерство оборони опублікувало відео із озброєними білоруськими військовими. 

Білоруський журналіст Тадеуш Гіцан повідомив, що у таборі біженців зі сторони Білорусі відбувається масштабне будівництво. Там білоруські солдати та пожежники встановлюють намети. Також мігрантам привезли електрогенератор. 

За словами речника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина, білоруські спецслужби серед біженців поширюють чутки, що 15 листопада за мігрантами приїдуть автобуси з Німеччини. Проте це не відповідає дійсності. 

"Автори цих чуток сподіваються, що вдасться спонукати мігрантів штурмувати польський кордон. Можуть виникнути небезпечні ситуації", - написав Станіслав Жарин. 

За даними польської сторони на білорусько-польському кордоні перебуває до 4 тисяч мігрантів. 

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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