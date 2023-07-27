У таборі "вагнерівців" у Білорусі нарахували щонайменше 750 одиниць техніки: супутникові знімки

До Білорусі вже, найімовірніше, прибули "вагнерівські" вантажівки, автобуси, "Урали", "КамАЗи" та бронетехніка.

Найманці Євгена Пригожина продовжують прибувати до Білорусі. Наразі в таборі ПВК "Вагнера" у селі Цель Осиповицького району в Білорусі помітили близько 750 одиниць техніки.

Про це стало відомо з супутникового знімку, зробленого вранці 25 липня службою Planet Labs, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

На знімку можна розгледіти, що схожих на техніку об’єктів – всього 754. Якщо серед них і є важка військова техніка, то її кількість – мінімальна.

У селі Цель Осиповицького району в Білорусі помітили близько 750 одиниць техніки "вагнерівців" / Фото: Радіо Свобода

Так, на території табору видно щонайменше:

62 тентовані вантажівки;

534 автомобілі з габаритами, аналогічними пікапам УАЗ, фургони, мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), мікроавтобуси типу "Газель", УАЗ "Патріоти", легкові автомобілі;

33 автобуси різних модифікацій;

99 вантажівок різної модифікації, включно з платформами з обладнанням, що переважно, здається, будівельним;

26 вантажівок або подібних до них за розміром автомобілів, які мають військове забарвлення. Це можуть бути "Урали", "КамАЗи" або бронетехніка, про що, наприклад, 25 липня повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Від останніх підрахунків 19 липня кількість техніки зросла приблизно на 269 одиниць.

Загалом зовнішній вигляд, кольори, а також тип транспортних засобів дуже схожі на ті, які бачили останніми днями на відео вантажівок з технікою, зафіксованих на трасі М5 Гомель-Мінськ поблизу Осиповичів.

Нагадаємо, у Польщі активно обговорюють слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що "вагнерівці" можуть напасти на Варшаву. Це викликало активне обговорення у Мережі серед поляків.

Водночас міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас емоційно відреагував на чутки про те, що "вагнерівці" нібито готують вторгнення до Польщі з Білорусі і закликав "не танцювати під дезінформацію" Лукашенка і Путіна.

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