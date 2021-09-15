"У Таджикистані б теж за шасі хапалися": слова Байдена про евакуацію спричинили скандал

"У Таджикистані б теж за шасі хапалися": слова Байдена про евакуацію спричинили скандал

МЗС Таджикистану навіть вручило ноту протесту послу Сполучених Штатів через таку заяву.

Президент США Джо Байден заявив, що якби Сполучені Штати вирішили влаштувати евакуацію, скажімо, в Таджикистані, то сцена з людьми, що звисають з шасі літака у повітрі, як у аеропорту Кабула, могла повторитися і в цій країні.

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"Якби ми були в Таджикистані, посадили C-130 і сказали, що дозволимо всім, хто нам симпатизував, сісти на цей літак, то люди б теж хапалися за шасі", — сказав Байден, коментуючи критику на власну адресу щодо провальної евакуації із аеропорту Кабула.

Таджикистан така заява американського президента образила.

МЗС Таджикистану навіть вручило ноту протесту послу Сполучених Штатів Джону Марку Поммершайму. Про це повідомляє пресслужба таджицького зовнішньополітичного відомства.

У ноті наголошується, що подібні висловлювання "не відповідають духу дружніх відносин і партнерства".

Нагадаємо:

Під час евакуації в аеропорту Кабула люди у буквальному сенсі кидалися під шасі літаків.

До Мережі потрапило відео зльоту літака C-17A ВВС США. Афганська молодь на двигуні американського літака намагалася залишити країну. Повідомлялося, що тоді кілька людей, які чіплялися на шасі та інші деталі літака, розбилися на смерть.

Повідомлялося, що тоді кілька людей, які чіплялися на шасі та інші деталі літака, розбилися на смерть. У літаку США знайшли рештки футболіста молодіжної збірної Афганістану, який заліз у відсік шасі.

Новини світу: на летовищі Кабула люди у буквальному сенсі кидаються під шасі літаків

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