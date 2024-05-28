У Таганрозі під ударом міг опинитися авіаційний ремонтний завод – супутникові фото

У російському Таганрозі 26 травня дрони могли атакувати авіаційний ремонтний завод.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Крымский ветер" з посиланням на супутникові знімки.

Вдень 26 травня у Таганрозі були зафіксовані пожежі в районі 325-го авіаційного ремонтного заводу, на якому ремонтують російські літаки, зокрема Іл-76.

Зазначається, що осередки пожежі були розташовані в районі злітно-посадкової смуги.

Авіаційний ремонтний завод у Таганрозі / Фото: Telegram / Крымский ветер

Авіаційний ремонтний завод у Таганрозі / Фото: Telegram / Крымский ветер

Моніторинговий канал також нагадав, що у Таганрозі також є завод "Берієва", який у березні вже атакували безпілотники.

Нагадаємо, у Мережі показали супутникові фото наслідків удару дроном по загоризонтній РЛС у Орську.

Читайте також провідні новини дня: