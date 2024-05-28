У Таганрозі під ударом міг опинитися авіаційний ремонтний завод – супутникові фото

У російському Таганрозі 26 травня зафіксували пожежі.
У російському Таганрозі 26 травня дрони могли атакувати авіаційний ремонтний завод.
Про це повідомляє моніторинговий канал "Крымский ветер" з посиланням на супутникові знімки.
Вдень 26 травня у Таганрозі були зафіксовані пожежі в районі 325-го авіаційного ремонтного заводу, на якому ремонтують російські літаки, зокрема Іл-76.
Зазначається, що осередки пожежі були розташовані в районі злітно-посадкової смуги.
Моніторинговий канал також нагадав, що у Таганрозі також є завод "Берієва", який у березні вже атакували безпілотники.
Нагадаємо, у Мережі показали супутникові фото наслідків удару дроном по загоризонтній РЛС у Орську.
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