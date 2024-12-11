У Таганрозі пролунала низка вибухів: є повідомлення про ушкодження важливого промислового комплексу

У ніч проти 11 грудня у Таганрозі було чути вибухи та звуки сирени.

Про це повідомили місцеві жителі.

Місцевий мер заявила, що йдеться про атака БПЛА.

"По можливості спустіться на нижні поверхи, до підвалу. Знайдіть місце без вікон, сядьте на підлогу", - йшлося в офіційній заяві.

"Сьогодні вночі ракетну атаку зазнав Таганрог. Ушкодження отримало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на паркуванні. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. Об'єм отриманих пошкоджень уточнюється", - пізніше заявили представники влади.

Місцеві жителі стверджують, що атаковано ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва". Підтверджень цієї інформації поки що немає.

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Раніше у Росії поскаржилися на атаку дронів. Нібито ППО працювала над 4 регіонами й Кримом.

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