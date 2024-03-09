У Таганрозі знищено російський літак А-50, який ремонтували на авіазаводі – Гончаренко

Йдеться про літак, який минулого року постраждав внаслідок атаки невідомих дронів на військовому аеродромі "Мачулищі" у Білорусі.

Під час нічної атаки безпілотників на авіаційний завод імені Берієва у російському місті Таганрозі головною ціллю був літак ДРЛВ А-50 ВКС Росії, який перебував там на ремонті та модернізації.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Йдеться про літак, який минулого року постраждав внаслідок атаки невідомих дронів на військовому аеродромі "Мачулищі" у Білорусі.

За словами військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, цей борт після відправлення його в Росію більшу частину часу перебував просто неба, а ремонтні роботи його комплексу "Джміль" у повному обсязі за рік простою і не стартували.

"Джерела не уточнюють, чи постраждав сам літак, проте загалом говорять про атаку на завод неохоче. Нам вдалося дізнатися, що на завод прилетіло чотири дрони", - пишуть у російському пабліку.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко пізно увечері 9 березня повідомив, що його джерела підтверджують інформацію про знищений літак А-50.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2023 року внаслідок удару дронів російський літак ДРЛВ А-50У отримав критичні пошкодження передньої та центральної частини, зокрема, авіоніку радіолокаційної антени радарного комплексу “Джміль”. Відповідальність за напад взяли на себе “білоруські партизани”. Силовики Лукашенка, начебто, знайшли поряд з місцем інциденту сумку з пультами керування дронами.

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про збитий 23 лютого російський літак А-50 із позивним “Баян”.

15 січня цього року Повітряні сили ЗСУ уже знищили один російський літак А-50. Це сталося над Азовським морем.

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