У Таганрозі пролунали десятки вибухів під час атаки БпЛА (відео)

Дрони атакували Таганрог / © Associated Press

Реклама

У російському місті Таганрог Ростовської області ввечері 29 березня зафіксували серію потужних вибухів на тлі атаки безпілотників.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди та місцева влада.

За словами очевидців, вибухи тривали понад дві години. У соцмережах зазначають, що за цей час пролунало близько 20 вибухів.

Реклама

Деякі джерела називають цю атаку наймасштабнішою для міста від початку повномасштабної війни.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив про загиблого та пораненого внаслідок удару.

Також, за його словами, на місцях падіння уламків або влучань зафіксовано руйнування та займання.

«Є загоряння та руйнування на землі. Люди евакуйовані. Дані уточнюються», — зазначив він.

Реклама

Посадовець додав, що сили протиповітряної оборони продовжують відбивати атаку, а в регіоні оголошено режим безпілотної небезпеки.

Крім Таганрога, про атаку дронів повідомляють і в Краснодарі.

За попередньою інформацією із соцмереж, один із безпілотників міг влучити у багатоповерховий житловий будинок.

Раніше повідомлялося, що Центр спецоперацій «Альфа» СБУ та підрозділи ВМС завдали удару по виробничих корпусах російського заводу «Атлант Аеро» у Таганрозі.

Реклама

Ми раніше інформували, що далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтового термінала порту «Усть-Луга» в Ленінградській області РФ.