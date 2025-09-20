У «Талібані» відповіли Трампу на його ідею поверненні військ США до Афганістану

Талібан проти повернення військ США до Афганістану / © Associated Press

Рух «Талібан» відкинув можливість відновлення контролю США над ключовою авіабазою в Афганістані.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ угруповання Заккір Джалал, повідомляє BBC.

Він нагадав, що ще під час переговорів у Досі домовленості не передбачали жодної присутності американських військових у країні.

«Упродовж усієї історії афганці не приймали військової присутності, і цю можливість повністю відкинули під час переговорів у Досі та укладеної угоди. Але двері відчинені для інших форм взаємодії», — наголосив Джалал.

Таким чином, за його словами, рух не допустить жодного повернення американських військ, навіть попри ідеї, які озвучував чинний президент США Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що США намагаються повернути авіабазу Баграм в Афганістані.

