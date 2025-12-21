У Таллінні у торговому центрі прогримів вибух - деталі

ТЦ Ülemiste / © скрін з відео

У суботу в Таллінні на першому поверсі торгового центру Ülemiste прогримів вибух, є постраждалий. Поліція підтверджує, що ситуація не пов’язана з тероризмом і наразі розглядається як поодинокий інцидент.

Про це заявили представники Естонської служби захисту держави (KAPO) та керівництво торгового центру, повідомляє ERR.

«На цей момент жоден із зібраних доказів не вказує на зв’язок із терористичними чи екстремістськими діями. Рівень загрози не підвищувався, а випадок є поодиноким», — повідомив директор KAPO Марго Паллосон.

Інцидент стався в сміттєвому контейнері на території торгового центру Ülemiste. Постраждалий працівник отримав травми.

Експерти Державної пожежної та рятувальної служби перевірили усі контейнери в центрі й не виявили додаткових небезпечних предметів.

«Вибух у найбільшому торговому центрі Естонії на передсвятковому тижні, безумовно, викликає хвилювання та занепокоєння у людей. Щоб підтримати відчуття безпеки громадян, ми підсилюємо присутність сил правопорядку у багатолюдних місцях», — зазначив директор Патрульної поліції Еґерт Беліцьєв.

Керівництво торгового центру Ülemiste також запевнило відвідувачів у безпеці: приміщення перевірили, посилили охорону та продовжують співпрацювати з правоохоронцями для проведення розслідування. «Безпека наших гостей і працівників — першочергова. Бажаємо швидкого одужання постраждалому та запрошуємо відвідувачів продовжувати робити покупки у центрі», — додала Тія Ньомм, керівниця з маркетингу та корпоративної відповідальності Ülemiste.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у центрі Москви пролунав потужний вибух у культовому магазині іграшок «Дитячий світ».