Світ
345
1 хв

У двох областях РФ пролунали вибухи: що стало ціллю дронів

Внаслідок атаки дронів у РФ постраждали підприємство та склад із боєприпасами.

Катерина Сердюк
Вночі 12 лютого у Тамбовській та Волгроградській областях РФ пролунали вибухи. За попередніми даними, під удар потрапили завод та склад боєприпасів.

Про це повідомляє ASTRA.

Атака на РФ 12 лютого: деталі

Попередньо, атакований завод «Прогрес» у Мічурінську Тамбовської області.

У Волгоградській області, ймовірно, є влучання у склад артилерійських боєприпасів поблизу селища Котлубань.

Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ наразі немає. Інформація оновлюватиметься.

Зауважимо: АТ Мічурінський завод «Прогрес» — велике промислове підприємство РФ у галузі високотехнологічного машинобудування. Серед продуктів:

  • високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою

  • електротехніка цивільного призначення

  • обладнання для газо- та нафтопроводів.

Нагадаємо, вчора, 11 лютого, дрони атакували заводу на півдні Волгограда.

Так, ціллю «нальоту» стало ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Це щонайменше 9-та атака на піжприємство від початку повномасштабного вторгнення.

345
