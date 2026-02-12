У двох областях РФ пролунали вибухи: що стало ціллю дронів

Вітамін C міститься у багатьох продуктах, але щоб він дійсно працював на користь вашого здоров’я, важливо знати коли і як його краще вживати. Найоптимальніший період для «підзарядки» організму — зима. Саме тоді наш імунітет найбільш вразливий до сезонних застуд і вірусів.