У двох областях РФ пролунали вибухи: що стало ціллю дронів
Внаслідок атаки дронів у РФ постраждали підприємство та склад із боєприпасами.
Вночі 12 лютого у Тамбовській та Волгроградській областях РФ пролунали вибухи. За попередніми даними, під удар потрапили завод та склад боєприпасів.
Про це повідомляє ASTRA.
Атака на РФ 12 лютого: деталі
Попередньо, атакований завод «Прогрес» у Мічурінську Тамбовської області.
У Волгоградській області, ймовірно, є влучання у склад артилерійських боєприпасів поблизу селища Котлубань.
Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ наразі немає. Інформація оновлюватиметься.
Зауважимо: АТ Мічурінський завод «Прогрес» — велике промислове підприємство РФ у галузі високотехнологічного машинобудування. Серед продуктів:
високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою
електротехніка цивільного призначення
обладнання для газо- та нафтопроводів.
Нагадаємо, вчора, 11 лютого, дрони атакували заводу на півдні Волгограда.
Так, ціллю «нальоту» стало ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Це щонайменше 9-та атака на піжприємство від початку повномасштабного вторгнення.