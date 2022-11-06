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У Танзанії пасажирський літак впав в озеро – на борту було понад 50 людей (відео)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
626
Час на прочитання
1 хв
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У Танзанії пасажирський літак впав в озеро – на борту було понад 50 людей (відео)

Рятувальна операція триває.

У неділю, 6 листопада у Танзанії літак ATR-42-500 місцевої авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторі, у літаку перебувало 53 людини.   

Про це пише Іndependent.

Аварія сталася, коли літак намагався приземлитися в аеропорту міста Букоба.

Як пишуть місцеві ЗМІ, причиною падіння стали погані погодні умови – шторм та сильні дощі. 

"Рейс Precision Air PW 494 потрапив в аварію на підльоті до аеропорту Букоби. На місце виїхала рятувальна група, більш детальна інформація буде опублікована протягом 2 годин", – йдеться у заяві авіакомпанії.

На місці аварії продовжується рятувальна операція. Наразі невідомо, чи є жертви внаслідок авіакатастрофи.

Нагадаємо, в Італії розбився гелікоптер, всі, хто був на борту – загинули.

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Дата публікації
Перегляди
626
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