У Ташкенті екстрено сів пасажирський літак: на борту померла жінка

У Ташкенті екстрено сів пасажирський літак: на борту померла жінка

Пасажирці було 83 роки.

В столиці Узбекистану, Ташкенті, вимушено сів літак British Аirways через смерть пасажирки.

Про це повідомляє агентство ТАСС.

Зазначається, що жінці було 83 роки. Під час польоту пасажирка поскаржилася на самопочуття. "Командир ковирішив здійснити вимушену посадку в Ташкенті, однак відразу після цього пасажирка померла", - сказав представник місцевого аеропорту.

Наразі судно перебуає на запасній стоянці. Пасажирів літака розмістили у залі для транзитних пасажирів. Рейс відновлять, коли закінчиться оформлення усіх необхідних документів.

До слова, літак британської компанії British Аirways летів зі столиці Пакистану Ісламабада до Лондона.

Як повідомлялося, у Росії поблизу Іркутська внаслідок аварійної посадки пасажирського літака загинули 4 людей. Іще 12 - шпиталізували. Літак під час повторного заходу на посадку не дотягнув до смуги летовища і впав.

Новини світу: в Росії внаслідок аварійної посадки пасажирського літака загинули 4 людини

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання