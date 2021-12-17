У Татарстані спилили хрест на могилі росіянина: влада порадила не ставити новий

У Татарстані спилили хрест на могилі росіянина: влада порадила не ставити новий

Родичі померлого стверджують про "політику націоналізму в районі".

Росіяни Татарстану скаржаться на негласну заборону встановлення православних хрестів на цвинтарях.

Про це пише "Вечірня Казань".

Так, у райцентрі Актаниш на могилі чоловіка спиляли хрест. Родичі померлого звернулися до місцевої влади, але чиновники переконували їх не ставити хрест ще раз, щоб не сердити мусульман. Сім'я чоловіка наголошує, що офіційно цвинтар є не мусульманським, а громадським.

"Ми спочатку хотіли поховати Вітю на тому цвинтарі, де нашого батька поховано, але нам одразу сказали, що він тільки для мусульман. Тоді взяли дозвіл на поховання на іншому цвинтарі, де вже є могили православних померлих", — каже родичка покійного.

За її словами, наглядач цвинтаря заявив, що не рекомендує ставити на могилу хрест, оскільки місцеві мусульмани можуть його знести. Він додав, що місцевий мулла (ісламський священнослужитель – Ред.) не дозволяє встановлювати хрести на православні могили.

Фото: "Вечірня Казань"

Сім'я покійного таки поставила дерев'яний хрест на могилі, але за кілька днів хрест зрізали. Рідні скаржаться, що місцева влада не допомогла розібратися в ситуації, а навпаки "вилила море негативу".

Вандалів, які зрізали хрест, теж не знайшли, справу зупинили. Дільнична поліція нібито запропонувала перепоховати чоловіка "десь в іншому місці".

"Ми просто шоковані політикою націоналізму в районі! А як же толерантність, про яку стільки говорять? У нашій сім'ї також є представники різних конфесій, але ми всі один одного поважаємо. Влада району просто зобов'язана щось зробити в цій ситуації, щоб не допускати дискримінації", — нарікає родичка померлого чоловіка.

Нагадаємо, що Держдума РФ позбавила Татарстан президента.

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