У Таїланді оскаженілий росіянин силоміць поголив перукаря через свою стрижку – відео 18+

Він помстився за свій чубчик.
У перукарні Паттаї, Таїланд, російський турист силоміць поголив перукаря після того, як йому не сподобалася його стрижка.
Про це пише Metro.
Інцидент стався у четвер, 25 січня. Мешканець РФ зайшов до салону і жестами пояснював, чого він хоче, оскільки погано знає англійську. Але коли він глянув у дзеркало на свою стрижку, він оскаженів, схопив машинку і поголив волосся перукаря Супхачая Манічароена.
На відео з камери відеоспостереження видно, як він стукає кулаками по столу, змушуючи персонал та клієнтів підстрибувати, а потім кричить і лається на адресу 32-річного Супхачая.
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Потім він вибіг з перукарні, не заплативши за послугу. Супхачай, у якого залишилася величезна лисина, повідомив про інцидент до поліції і надав як доказ запису з камер.
Тепер він сподівається отримати вибачення від запального росіянина, який, як вважають, був одним із багатьох, хто втік до Таїланду, щоб уникнути призову на війну в Україні.
"Після того, як він ударив по столу, він схопив мене за голову, потягнув її донизу, а потім підстриг мені волосся машинкою", - розповів перукар. "Я не відповів тим самим, але відчув злість. Я подумав про декілька можливих наслідків, якщо я чинитиму опір. Я боявся зіткнутися із юридичними наслідками чи втратити роботу. Тож я вирішив нічого не робити. Я працюю перукарем сім років, але вперше хтось виявляє до мене таку неповагу. Я хочу, щоб цей російський чоловік перепросив".
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Супхачай додав, що йому вдалося дізнатися адресу туриста від російського друга, але він виявив, що чоловік уже залишив кондомініум 26 січня. Він сказав, що незрозуміло, чи чоловік все ще у Таїланді.
У результаті йому довелося зголити все волосся.
Наразі правоохоронці розслідують інцидент.
Нагадаємо, нещодавно в Таїланді напівоголений росіянин з сокирою влаштував дебош на Пхукеті. Чоловіка доправили до психлікарні з попереднім діагнозом: "психічний розлад".
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