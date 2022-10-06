У Таїланді озброєний чоловік напав на дитячий садок: щонайменше 30 загиблих

Чоловік, який раніше працював у поліції, прийшов до дитячого садка і влаштував стрілянину.

На північному сході Таїланду озброєний чоловік (з пістолетом та ножем) вчинив напад на дитячий садок.

Про це пише Бі-бі-сі.

За попередніми даними, щонайменше 30 осіб, зокрема 23 дитини, загинули.

Напад стався у провінції Нонгбуалампху. За одними даними, після нападу чоловік втік, за іншими - наклав на себе руки. Наразі відомо, що нападник раніше працював у поліції і нещодавно був звільнений. Його мотиви невідомі.

Нагадаємо, у Чорногорії невідомий на вулиці відкрив стрілянину по людях. В результаті чого були загиблі та поранені.

Стрілянина в торговельному центрі – в Копенгагені 22-річний хлопець вбив 3 людей

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