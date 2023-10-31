Перукар вмить відреагував і врятував життя дівчинці, яка подавилася монетою (відео)

У Таїланді перукар місцевого закладу не зволікав і врятував життя дівчинці, яка подавилася монетою.

Про це йдеться у повідомленні BILD.

Як видно з камер спостереження однієї з перукарень в Таїланді, туди забігла жінка з дівчинкою на руках.

У Таїланді перукар урятував життя дівчинці, яка випадково проковтнула монету Фото: скірн BILD

Вона швидко пояснила, що дівчинка випадково проковтнула монету і тепер задихається.

Майстер перевернув дитину догори ногами і допоміг їй виплюнути монету, після чого незворушно повернувся до роботи.

Нагадаємо про трагедію у Дніпрі. Там від удушення помер шестимісячний малюк, який подавився поліетиленовим пакетом. Маленький знайшов його і потягнув до рота. Поліетилен перекрив верхні дихальні шляхи. 45 хвилин медики "швидкої" проводили серцево-легеневу реанімацію. На жаль, безрезультатно.

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