У Таїланді під час зльоту загорівся російський літак: на борту було понад 300 пасажирів (відео)

Старий літак моделі Boeing прямував з міжнародного аеропорту Пхукета до Москви, коли сталася аварія.

У туристичному районі Пхукета в Таїланді під час спроби зльоту загорівся пасажирський літак Boeing 767-306ER російської чартерної компанії Azur Air, який здійснював рейс до Москви. У літаку перебувало 309 пасажирів та 12 членів екіпажу.

Як повідомляє Daily Mail, російські авіакомпанії експлуатують старі літаки без належного обслуговування після жорстких санкцій Заходу через війну Володимира Путіна в Україні.

У пасажирського літака загорівся двигун після того, як вибухнули шасі. Пілоту довелося перервати політ, пасажирів і екіпаж терміново евакуювали з літака, а вибух викликав сильну паніку.

За інформацією видання, серед пасажирів на борту були сім'ї чоловіків, які переховувалися від указу Путіна про мобілізацію.

“Технічні фахівці авіакомпанії вже приступили до роботи з усунення несправностей. Пасажири рейсу ZF-3604 будуть забезпечені готелем, гарячим харчуванням і прохолодними напоями в очікуванні вильоту до Москви”, - йдеться в повідомленні російської авіакомпанії.

Відео цього інциденту опубліковане в соцмережах.

Раніше очільник Росавіації Олександр Нерадько заявив, що авіалайнери західного виробництва, які наразі не проходять технічне обслуговування через санкції, можуть використовуватися до 2030 року.

“Я впевнений, що небезпечніше літати не стало — і це [відсутність оригінальних запчастин] нічого не означає", - сказав він.

Чиновник вимагав припинити називати “канібалізацією” те, що літаки в Росії літають за допомогою запчастин від інших літаків.

"Це говорять ті, хто ніколи не працював у цивільній авіації і не знає, що практика заміни справних запчастин від літака до літака була поширена завжди, навіть у радянські часи”, — запевнив він.

Нагадаємо, компанія Havas, яка надає наземні послуги в аеропортах Туреччини, повідомила російські та білоруські авіакомпанії, що може припинити обслуговування їхніх літаків американського виробництва відповідно до санкцій проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

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