У Таїланді під час зльоту загорівся російський літак: на борту було понад 300 пасажирів (відео)

Старий літак моделі Boeing прямував з міжнародного аеропорту Пхукета до Москви, коли сталася аварія.
У туристичному районі Пхукета в Таїланді під час спроби зльоту загорівся пасажирський літак Boeing 767-306ER російської чартерної компанії Azur Air, який здійснював рейс до Москви. У літаку перебувало 309 пасажирів та 12 членів екіпажу.
Як повідомляє Daily Mail, російські авіакомпанії експлуатують старі літаки без належного обслуговування після жорстких санкцій Заходу через війну Володимира Путіна в Україні.
У пасажирського літака загорівся двигун після того, як вибухнули шасі. Пілоту довелося перервати політ, пасажирів і екіпаж терміново евакуювали з літака, а вибух викликав сильну паніку.
За інформацією видання, серед пасажирів на борту були сім'ї чоловіків, які переховувалися від указу Путіна про мобілізацію.
“Технічні фахівці авіакомпанії вже приступили до роботи з усунення несправностей. Пасажири рейсу ZF-3604 будуть забезпечені готелем, гарячим харчуванням і прохолодними напоями в очікуванні вильоту до Москви”, - йдеться в повідомленні російської авіакомпанії.
Відео цього інциденту опубліковане в соцмережах.
#BREAKING #RUSSIA #THAILAND #PHUKET— loveworld (@LoveWorld_Peopl) February 4, 2023
THAILAND :#VIDEO ACCIDENT ON RUSSIAN AZUR AIR FLIGHT DURING TAKEOFF
Boeing 767-306's landing gear exploded while accelerating on the runway of Phuket Airport -flight to Moscow#BreakingNews #UltimaHora #Aviation #Accident #Accidente #Aereo pic.twitter.com/jG3wy4K7gq
#BREAKING #RUSSIA #THAILAND— loveworld (@LoveWorld_Peopl) February 4, 2023
THAILAND :#VIDEO AFTERMATH OF ACCIDENT ON RUSSIAN AZUR AIR FLIGHT, PASSENGERS LEAVING PHUKET AIRPORT TO STAY AT HOTELS
Boeing 767's landing gear exploded while accelerating on the runway of Airport#BreakingNews #Phuket #Rusia #Accident #Accidente pic.twitter.com/E9EVuFk5qo
Раніше очільник Росавіації Олександр Нерадько заявив, що авіалайнери західного виробництва, які наразі не проходять технічне обслуговування через санкції, можуть використовуватися до 2030 року.
“Я впевнений, що небезпечніше літати не стало — і це [відсутність оригінальних запчастин] нічого не означає", - сказав він.
Чиновник вимагав припинити називати “канібалізацією” те, що літаки в Росії літають за допомогою запчастин від інших літаків.
"Це говорять ті, хто ніколи не працював у цивільній авіації і не знає, що практика заміни справних запчастин від літака до літака була поширена завжди, навіть у радянські часи”, — запевнив він.
Нагадаємо, компанія Havas, яка надає наземні послуги в аеропортах Туреччини, повідомила російські та білоруські авіакомпанії, що може припинити обслуговування їхніх літаків американського виробництва відповідно до санкцій проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.
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