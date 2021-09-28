У Таїланді почалися сильні повені: під загрозою стародавні храми зі списку ЮНЕСКО

У Таїланді почалися сильні повені: під загрозою стародавні храми зі списку ЮНЕСКО

Військові роблять укріплення з мішків піску.

Сильна повінь через тропічний шторм розпочалася у Таїланді.

Про це розповіли в ТСН.Ранок 28 вересня.

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Потерпає третина країни - це переважно північні регіони. Там затопило 60 тисяч осель, а люди вплав рятують свої пожитки.

Ситуація ускладнюється й сезонними дощами. Синоптики попереджають, що до повеней також слід готуватися столиці - Бангкоку, а також популярному серед туристів місту Аюттхая. До слова, у ньому розташовані стародавні храми, які входять до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На їхній захист відправили військових, які обкладають пам'ятки мішками з піском.

Новини світу: у Таїланді сталася сильна повінь через тропічний шторм

Як повідомлялося, сильна повінь через зливи розпочалася на півдні та заході Іспанії. Особливо дісталося провінціям Естре-мадура та Андалусія. У деяких містах потік води був такої сили, що склав автівки на дорогах одна на одну. Жертв чи постраждалих немає, однак затоплені сотні будинків.

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