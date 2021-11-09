У Таїланді поранений слон розтоптав репортера

Чоловік помер у лікарні.
У Таїланді дикий слон накинувся на журналіста, що його фотографував, і затоптав.
Про це повідомляє видання Thaiger.
Інцидент трапився у провінції Чантхабурі. 46-річний фотокореспондент місцевої газети KomChadLuek Парінья Кесаратхікул знімав роботу ветеринарів Департаменту національних парків, охорони дикої природи та рослин Таїланду, які надавали допомогу слону. Тварина серйозно постраждала під час бійки з родичами.
Пораненому слону вирішили запровадити антибіотик. Коли один із співробітників департаменту вистрілив у тварину дротиком із ліками, слон запанікував, кинувся на репортера, який перебував поряд з ним, і завдав йому тяжких травм. Кесаратхікула встигли доправити до лікарні, але чоловік помер.
Нагадаємо, трагедією мало не обернулася спроба двох малярів зафарбувати тріщину на зовнішній стіні висотки у Таїланді. Жителька будинку розлютилася, що її не попередили про технічні роботи - просто відрізала їм одну з допоміжних мотузок.
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