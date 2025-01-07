У Таїланді слон убив туристку: як це сталося і що відомо про загиблу

У Таїланді "охоплений панікою" слон убив іспанку, коли вона купала тварину.

Про це повідомляє ВВС.

22-річна Бланка Гарсія мила слона в Центрі догляду за слонами Ко Яо минулої п'ятниці, коли тварина встромила у неї бивень.

Експерти розповіли, що слон міг зазнати стресу через необхідність спілкуватися з туристами за межами свого природного середовища проживання.

Гарсія, яка вивчала право і міжнародні відносини в іспанському Університеті Наварри, жила на Тайвані в межах програми обміну студентами.

Вона відвідувала Таїланд зі своїм хлопцем, який став свідком нападу.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що іспанське консульство в Бангкоку надає допомогу родині Гарсії.

Купання слонів – популярна розвага серед туристів у Таїланді, де мешкає понад 4000 диких слонів і ще стільки ж утримується в неволі, згідно з даними Департаменту національних парків.

Центр Ко Яо пропонує пакети "догляду за слонами", які дозволяють туристам готувати їжу та годувати тварин, а також приймати з ними душ і гуляти. Ці пакети коштують від 1900 бат (55 доларів) до 2900 бат.

Зоозахисники раніше критикували практику купання слонів, зазначаючи, що вона порушує природні навички догляду за тваринами і наражає їх на непотрібний стрес та потенційні травми.

Міжнародна благодійна організація World Animal Protection вже багато років закликає країни, зокрема Таїланд, припинити розведення слонів у неволі. Понад шість з 10 слонів, яких використовують для туризму в Азії, живуть у "вкрай неадекватних" умовах, зазначають у благодійній організації.

"Ці розумні і соціально складні тварини, здатні до складних думок і емоцій, зазнають глибоких страждань в неволі, оскільки їхні природні соціальні структури не можуть бути відтворені штучно", — заявили представники World Animal Protection.

Нагадаємо, у Болівії гігантський крокодил кинувся на човен із туристами. На щастя, ніхто з людей не став його здобиччю.

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