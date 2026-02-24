У Таїланді загинуло 72 тигри: популярні туристичні парки закриті

Тигр / © Reuters

Реклама

Влада Таїланду розпочала масштабне розслідування обставин загибелі 72 тигрів у відомих туристичних об’єктах провінції Чіангмай. Масовий падіж тварин стався у період від 8 до 19 лютого в популярних закладах «Королівство тигрів Ме Таенг» та «Королівство тигрів Ме Рім», де туристам дозволяли безпосередньо контактувати з хижаками.

Про це пише Independent.

Причини загибелі тигрів та заходи безпеки

Попередні лабораторні дослідження виявили у загиблих особин вірус чуми собак — вкрай контагіозне захворювання, що вражає дихальну, нервову та травну системи. Також у деяких зразках зафіксували супутні бактеріальні інфекції. Хоча вірус зазвичай асоціюється з собаками, для великих котячих він часто є летальним.

Реклама

Директор регіонального відділення заповідної території Крітсаям Конгсатрі підтвердив, що туші тварин було поховано з дотриманням суворих протоколів.

«Ми ідентифікували та позначили кожне місце поховання, щоб запобігти будь-яким спробам потрапляння частин тіл загиблих тигрів на чорний ринок дикої природи», — повідомив чиновник.

Стан парків та персоналу

Наразі обидва парки закрито на двотижневу дезінфекцію. Попри те, що випадків зараження серед людей не зафіксовано, персонал та ветеринари перебувають під 21-денним медичним наглядом. Фахівці зазначають, що складність ситуації полягала у пізньому виявленні симптомів. Адже специфіка диких тварин не дозволяє діагностувати хворобу на ранніх стадіях так ефективно, як у домашніх улюбленців.

Окрім вірусної версії, розглядається гіпотеза про можливе зараження через неякісний корм (сиру курятину) або слабкий імунітет тварин внаслідок інбридингу (близькоспорідненого схрещування) у неволі.

Реклама

Захисники тварин критикують такі зоопарки. Експерти кажуть, що через постійні розваги з туристами тигри перебувають у стресі та частіше хворіють. У групі Peta Asia впевнені: трагедії не сталося б, якби люди припинили ходити до таких закладів.

Нагадаємо, ягуар володіє найпотужнішим укусом серед усіх великих кішок, що робить його справді унікальним хижаком у світі тварин.

Раніше повідомлялося, що кішки запам’ятовують не лише зовнішність свого господаря. У їхній пам’яті міцно закарбовуються домашня атмосфера, знайомі запахи, звуки та щоденні ритуали, які створюють відчуття стабільності й безпеки.