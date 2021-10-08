Кафе залило водою через шторм та дощі.

Затоплений ресторан у Таїланді несподівано став надзвичайно популярним серед відвідувачів.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 8 жовтня.

Кафе неподалік Бангкока залило водою через нещодавній шторм та сезонні дощі. Втім, власники вирішили не зачинятися, а навпаки: розрекламувались як перший затоплений ресторан.

Дивовижно, але тепер там не проштовхнутись – люди залюбки сидять у воді, а офіціанти обслуговують їх у гумаках. Вільних столів тут тепер не буває - треба обов'язково бронювати усе заздалегідь.

Новини світу: у Таїланді затоплений ресторан несподівано став популярним

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