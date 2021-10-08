У Таїланді затоплений ресторан несподівано став популярним

Кафе залило водою через шторм та дощі.
Затоплений ресторан у Таїланді несподівано став надзвичайно популярним серед відвідувачів.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 8 жовтня.
Кафе неподалік Бангкока залило водою через нещодавній шторм та сезонні дощі. Втім, власники вирішили не зачинятися, а навпаки: розрекламувались як перший затоплений ресторан.
Дивовижно, але тепер там не проштовхнутись – люди залюбки сидять у воді, а офіціанти обслуговують їх у гумаках. Вільних столів тут тепер не буває - треба обов'язково бронювати усе заздалегідь.